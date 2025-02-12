Госдума одобрила эксперимент по упрощению ОГЭ в пяти регионах России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит особый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе в пяти регионах России, включая Москву и Петербург, сообщает 12 февраля РИА "Новости".

Согласно документу, в 2025 году для получения аттестата в этих субъектах будет достаточно сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено сейчас. Эксперимент также затронет Ростовскую и Тюменскую области, а еще Республику Северная Осетия – Алания.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможность учитывать средний балл аттестата при поступлении в вузы. По его словам, текущая система устроена так, что школьники начиная со средних классов ориентируются на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ по узкому кругу предметов в ущерб другим дисциплинам.

фото: ЗАКС.Ру