Чиновники запутались в Дантесах: КГИОП ждет экспертизу по названию места дуэли Пушкина

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры организовал историко-культурную экспертизу, чтобы исправить допущенную сразу в трех документах ошибку в инициалах Жоржа Шарля Дантеса, убившего русского поэта Александра Пушкина, сообщает "Фонтанка.ру" 12 февраля. Вероятно, его перепутали с персонажем романа "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма Эдмоном Дантесом.

Историко-культурная экспертиза, заказанная КГИОП, должна подтвердить наличие ошибки в имени Жоржа Шарля Дантеса в документе комитета. И в распоряжении КГИОП, и в приказе Минкультуры от 2017 года, и в постановлении правительства от 2001 года место дуэли Пушкина и Дантеса обозначается как объект культурного наследия федерального значения "Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.".

Эту ошибку в государственных документах заметила юрист из Петербурга Юлия Коновалова еще в 2023 году. По ее словам, на распоряжение комитета она наткнулась случайно и заметила неточность.

"Совершенно случайно увидела… Я хорошо училась в школе. Еще так получилось, что увлекалась Александром Дюма. Поэтому точно знаю, что Э. Дантес — это совершенно не тот человек, который лишил жизни солнце русской поэзии," - цитирует Коновалову "Фонтанка.ру".

Обращение в КГИОП юрист написала в январе 2023 года. Ответ от комитета пришел в феврале того же года – ведомство признало ошибку и объяснило ее тем, что место дуэли зарегистрировано в едином государственном реестре объектов культурного значения с упоминанием некоего "Дантеса Э." Тогда КГИОП пообещал обратиться в Минкульт по этому поводу.

В феврале 2024 года, спустя год после ответа от комитета, Коновалова вновь обнаружила, что ошибка не была исправлена. Тогда она сама решила обратиться в Минкульт. Спустя месяц пришел ответ от министерства – согласно ему, об опечатке ведомству должен сообщить сам комитет. Направив еще одно обращение в КГИОП и не получив ответа, девушка оставила попытки исправить ошибку до января этого года.

Ответ на обращение в Минкульт от января 2025 года пришло Коноваловой в день смерти Пушкина – 10 февраля. Там министерство объясняет наличие опечатки в приказе ошибкой в постановлении правительства. Таким образом, исправить ошибку в приказе Минкульта можно только после того, как будет исправлена ошибка в постановлении правительства.

Однако произойти это может только после того, как КГИОП направит документы, подтверждающие наличие неточности, в Министерство культуры.

фото с сайта администрации Петербурга