Резиденты ОЭЗ принесли бюджету Петербурга 4,4 млрд рублей в 2024 году

По итогам работы особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в 2024 году компании-резиденты инвестировали в проекты более 21 млрд рублей, сообщает в своем telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

По информации Беглова, за весь период работы ОЭЗ выручка резидентов достигла около 500 млрд рублей, а сами резиденты вносят большой вклад в наполнение казны города. Еще одно достижение ОЭЗ — за время ее существования было создано 7 620 рабочих мест.

За 2024 год компании-резиденты ОЭЗ перечислили в бюджет Петербурга 4,4 млрд налогов, а общий объем уплаченных ими налогов составил 12,7 млрд рублей, сообщается на сайте Смольного. За весь период существования ОЭЗ этот показатель дошел уже до 71,4 млрд рублей.

Говоря об инвестициях города в особую экономическую зону, Беглов отметил, что сейчас проектируются инновационные центры, чтобы обеспечить резидентов новыми производственными площадями, которые бы позволили в короткие сроки запускать различные высокотехнологичные проекты.

Напомним, что это не первый раз, когда губернатор рассказывал об успехах ОЭЗ за последний год. В ноябре 2024 года Беглов заявил, что ее резиденты увеличили объем налоговых отчислений в бюджет на 72% за 9 месяцев прошлого года.

фото с сайта Смольного