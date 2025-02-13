Митянина хочет переизбраться на пост детского омбудсмена

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина подала документы для выдвижения своей кандидатуры на новый срок, сообщила ЗАКС.Ру глава пресс-службы Законодательного собрания Наталья Жохова 13 февраля. Выдвижение Митяниной поддержал губернатор Александр Беглов.

Сбор предложений от желающих занять пост продлится до конца февраля. Митянина пока единственный претендент. Окончательное решение депутаты городского парламента должны будут принять до начала апреля.

Митянина занимает пост детского омбудсмена с февраля 2020 года. До этого она была вице-губернатором Петербурга, курировала вопросы социальной и демографической политики. Также в зону ее ответственности входило здравоохранение. Свою карьеру она начинала в органах прокуратуры. Также работала ведущим юрисконсультом в Законодательном собрании. С 1998 года работала в Смольном.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру