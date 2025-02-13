В школах России заменят звонки на военно-патриотические песни в честь 23 Февраля

Министерство просвещения России сообщило, что в преддверии Дня защитника Отечества в школах страны традиционные звонки будут заменены на мелодии военно-патриотических песен, об этом 13 февраля информация появилась на сайте ведомства.

В список композиций, которые прозвучат в образовательных учреждениях, вошли "Флаг моего государства" Дениса Майданова, "За тебя, Родина-мать!" группы "Любэ", "У Черного моря" Леонида Утесова, "Офицеры" Олега Газманова, а также "От героев былых времен" и "Ленинградские мальчишки".

Согласно опубликованным министерством рекомендациям, в Петербурге предлагается включать песни "Ленинградские мальчишки" и "От героев былых времен". В справке ведомства уточняется, что "Ленинградские мальчишки" были написаны в 1970 году для фильма "Зеленые цепочки". Композиция рассказывает о детях, принимавших участие в обороне блокадного города.

Проект "Музыка вместо звонков" был запущен в российских школах в ноябре 2024 года. Он предполагает замену традиционных школьных звонков на музыкальные фрагменты. В ноябре учащиеся слышали композиции композитора Александры Пахмутовой, в декабре – музыку из балета "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского.

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