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Новости 19:50

Законопроект о досрочных выборах и электронном голосовании внесли в Госдуму

фото ЗакС политика Законопроект о досрочных выборах и электронном голосовании внесли в Госдуму

В Госдуму поступил законопроект, который устанавливает и уточняет различные правила во время досрочных выборов и электронного голосования, документ 13 февраля появился в думской базе.

Инициаторами поправок стали сенаторы и депутаты во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

Законопроект предлагает не проводить дополнительные выборы депутатов всех уровней в год, предшествующий основным выборам. Исключение составят случаи, когда из-за досрочного прекращения полномочий органы власти окажутся неправомочными.

Кроме того, проект вносит изменения в закон "О политических партиях", расширяя запрет на пожертвования: их не смогут делать не только иноагенты, но и российские юрлица, учрежденные ими, а также лица, внесенные в реестр причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Также документ вводит возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия избирательных счетов, что, по мнению авторов, сократит время на финансовые операции в ходе выборов. 

Отдельный блок поправок касается электронного голосования: в законопроекте уточняется его определение и закрепляется возможность совмещения с традиционным голосованием на бумажных бюллетенях.

Фото: ЗАКС.Ру


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