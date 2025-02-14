Судебные приставы прекратили взыскание долгов с участников СВО на 3 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прекратила исполнительные производства по взысканию кредитных задолженностей с участников специальной военной операции на сумму более 3 млрд рублей, об этом 14 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова главы ФССП Дмитрий Аристов.

По его словам, с 1 декабря 2024 года, когда вступили в силу изменения в отношении должников-военнослужащих, приставы прекратили взыскание кредитных платежей с 5 168 человек. Также аннулированы долги 624 супругов военнослужащих на сумму 164 млн рублей.

Закон распространяется на тех, кто заключил контракт с ВС РФ с 1 декабря 2024 года минимум на год, а также на их супругов при соблюдении ряда условий. В частности, судебное решение о взыскании должно было вступить в силу до 1 декабря 2024 года, а сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 млн рублей.

Закон, позволяющий прекращать взыскание долгов по кредитам с военнослужащих-контрактников и их супругов, был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру