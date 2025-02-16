Двоих петербуржцев, пришедших к памятникам жертвам политических репрессий, увела полиция

Сотрудники полиции заинтересовались двумя петербуржцами, пришедшими 16 февраля к монументам памяти жертв политических репрессий, сообщает MR7. Так, на Троицкой площади правоохранители увели от монумента женщину, которая принесла с собой портрет, а на Воскресенской набережной к автозаку сопроводили мужчину. Были ли они задержаны или их отпустили после проверки документов - не уточняется.

В воскресенье, 16 февраля жители Петербурга с утра несли цветы к памятникам, посвященным жертвам политических репрессий: к монументу на Воскресенской набережной и к Соловецкому камню на Троицкой площади.

Как сообщает издание MR7, возле упомянутых мест дежурили сотрудники полиции. В частности, проход к монументу на Троицкой площади был огражден, а силовики проверяли содержимое карманов и сумок у пришедших. Похожие меры принимались и на Воскресенской набережной.

Журналисты отмечали, что оставленные цветы оперативно убирали сотрудники коммунальных служб. Проходить к памятникам с плакатами или портретами представители правоохранительных органов не позволяли. На Троицкой площади женщину с фотопортретом увели в полицейский автомобиль, как пишет MR7. Возле другого мемориала, как сообщают в соцсетях, внимание полиции привлек мужчина с плакатом. Его также сопроводили в автозак.

Напомним, 16 февраля 2024 года в возрасте 47-лет скончался Алексей Навальный*, пока он отбывал срок в исправительной колонии в ЯНАО. Ранее его признали виновным в мошенничестве и создании экстремистского сообщества. Навального* похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Сегодня туда так же пришли люди с цветами, среди которых были генеральные консулы США, Великобритании и несколько других дипломатов, пишет РБК.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Фото: MR7