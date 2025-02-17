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Новости 9:48

Семью Ходорковского* суд лишил права пользоваться квартирой в Москве

фото ЗакС политика Семью Ходорковского* суд лишил права пользоваться квартирой в Москве

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск нового собственника квартиры Михаила Ходорковского* и признал семью предпринимателя утратившей право пользования жилым помещением в столице, об этом 17 февраля пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Суд постановил снять с регистрационного учета Инну Ходорковскую и троих ее детей – Илью, Глеба и Анастасию. Иск подала Ирина Левина, которая приобрела квартиру в сентябре 2024 года. Она требовала признать бывших жильцов утратившими право на пользование квартирой, так как собственница теперь она.

Представители Ходорковских явились в суд и полностью признали требования. Они отметили, что семья не может выписаться из квартиры, так как находится не в России.

Ходорковский* покинул Россию после помилования в 2013 году. В 2015 году его заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

*Минюст внес Михаила Ходорковского в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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