Бывший начальник управления СПбГУ получил условный срок за мошенничество

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил 4 года условно бывшему начальнику Управления по эксплуатации баз Сакнт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Алексею Степанову по статье о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ), об этом 17 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Стоит отметить, что изначально мужчина обвинялся не только в мошенничестве в крупном размере, но и в особо крупном (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, Степанов организовал схему, при которой университет заключил фиктивный договор поставки товарно-материальных ценностей. Документы оформлялись так, будто закупка действительно состоялась, однако на базы СПбГУ товары не поступали. Полученными по контракту средствами Степанов распоряжался по своему усмотрению.

Вину Степанов не признал, однако суд все равно прекратил уголовное дело по одному из эпизодов (ч.4 ст.159 УК РФ) в связи с истечением срока давности, а по другому обвинению (ч.3 ст.159 УК РФ) назначил 4 года условно с испытательным сроком 2 года. Также суд обязал его выплатить СПбГУ 68 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру