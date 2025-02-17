Экс-директор Александринки Сергей Емельянов стал зампредом правительства Коми

Бывший директор Александринского театра Сергей Емельянов вернулся в Коми и занял пост заместителя председателя правительства республики. Лариса Максимова, ранее занимавшая должность первого зампреда, назначена исполняющей обязанности министра экономического развития, сообщается на официальном портале 17 февраля.

"Республика знает Ларису Владимировну и Сергея Витальевича как опытных управленцев. Уверен, что их знания будут реализованы на благо Республики Коми", - отметил Ростислав Гольдштейн.

По информации ТАСС, с 2021 по 2024 год Емельянов возглавлял Александринский театр в Петербурге. В прошлом году у театра сменился художественный руководитель – вместо Валерия Фокина этот пост занял Никита Кобелев. Фокин остался в коллективе в должности президента, а директором стал Александр Малич.

До переезда в Петербург Емельянов с 2016 года руководил Министерством культуры, туризма и архивного дела Коми. В новой должности он будет курировать гуманитарную сферу.

Максимова до назначения в правительство Коми с 2010 года возглавляла управление Федеральной налоговой службы по республике, с декабря 2015 года по май 2019 года работала на посту первого председателя правительства Коми.

фото: официальный портал республики Коми