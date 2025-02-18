После проверки прокуратуры в Петербурге с маршрутов сняли десять автобусов

Прокуратура Центрального района Петербурга совместно с Госавтоинспекцией (ГАИ) провела проверку пассажирского транспорта на соблюдение требований безопасности дорожного движения, об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки осмотрено более 300 автобусов как на конечных остановках, так и во время движения по маршрутам. В результате выявлены десять транспортных средств с неисправностями, которые могли угрожать безопасности пассажиров и других участников движения. По итогам проверки прокуратура внесла представления в адрес двух перевозчиков.

Сейчас эти автобусы временно сняты с линии до устранения нарушений. Один из них оказался в настолько неисправном состоянии, что его пришлось эвакуировать в автопарк.

Напомним, что в декабре 2024 года вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, что причина возгораний лазурных автобусов в санкциях против России. Также он отметил, что больше всего случаев возгораний было зафиксировано в 2022 году.

Фото: ЗАКС.Ру