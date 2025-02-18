Смольный заметил недостаток транспорта, рабочих мест и детсадов

В Петербурге наблюдаются отсутствие "необходимого количества мест приложения труда", "низкий уровень развития транспортных связей" и "неоднородность по обеспеченности дошкольными образовательными организациями". Такие наблюдения прописаны в проекте госпрограммы "Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга", направленной на антикоррупционную экспертизу 18 февраля. Наиболее распространены эти проблемы в районах с активным строительством жилых домов, особенно в периферийных и пригородных районах города.

Согласно проекту, дисбаланс между населением районов и количеством рабочих мест в них приводит к нагрузке на транспортную систему из-за частых поездок населения из района проживания в район работы. Наиболее населенными районами Петербурга являются Приморский, Невский, Выборгский, Калининский, Красносельский и Фрунзенский районы — там проживает прочти 57 % всего населения города. При этом большая часть рабочих мест (50 %) сосредоточена в Центральном, Адмиралтейском, Московском, Выборгском и Приморском районах.

Также отмечается низкий уровень развития транспортной системы города, из-за чего возникают ее перегрузки. В проекте приходят к выводу, что это приводит к большим затратам времени и денег у населения и снижению уровня жизни.

Отдельно отмечается "неоднородность" в обеспечении достаточного количества мест в детских садах в районах, где активно ведется строительство нового жилья. Как указывается в документе, общее количество мест в дошкольных учреждениях способно покрыть потребности города. Однако наблюдается их недостаток в кварталах новостроек, где особенно повышенный спрос на детские сады. Это приводит к тому, что дети вынуждены посещать дошкольные учреждения не по месту жительства.

Смольный называет одновременное строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры (больниц, школ, детских садов, объектов физкультурно-оздоровительного назначения), а также создание мест рабочих мест своим основным направлением работы. В качестве одного из вариантов решения вышеуказанных проблем рассматриваются льготы по налогу на имущество организаций и земельному налогу в отношении объектов недвижимого имущества и земельных участков, используемых для социальных нужд.

Фото: ЗАКС.Ру