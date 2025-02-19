Беглов напомнил петербуржцам о вкладе Собчака в историю города и страны

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам в День памяти Анатолия Собчака, первого мэра города. В своей речи он отметил, что Собчак был не только выдающимся политиком, но и лидером, стоявшим у истоков новой России, сообщает пресс-служба Смольного. 19 февраля 2000 года он скончался.

"За Анатолием Собчаком стояла эпоха. Он был блестящим оратором, принципиальным и глубоко эрудированным человеком", — подчеркнул Беглов. По его словам, многое из того, к чему призывал Собчак, было реализовано уже после его ухода.

Губернатор напомнил, что под руководством Собчака Петербург стал центром экономических преобразований и международного сотрудничества. Он также отметил, что команда первого мэра продолжает работать на благо страны и сегодня.

"Наш город помнит Анатолия Александровича Собчака и продолжает его дело", — заявил Беглов, добавив, что Петербург строится как современный мегаполис XXI века.

Должность мэра Петербурга Анатолий Собчак занимал с 1991 по 1996 год. Бывший мэр умер в ходе рабочей поездки в Калининград в 2000 году.

фото: ЗАКС.Ру