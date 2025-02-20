В Агентстве внешнего транспорта сменился руководитель

Директором ГКУ "Агентство внешнего транспорта" был назначен Геннадий Дедков, сообщили 20 февраля в пресс-службе учреждения. Ранее он возглавлял Керченскую паромную переправу.

"Под руководством нового директора ожидается оптимизация работы агентства, внедрение современных решений и технологий, что, безусловно, будет способствовать развитию внешнего транспорта в нашем городе", - прокомментировали назначение в ведомстве.

Дедков родился в городе Братске Иркутской области. Он окончил Рязанское военное автомобильное училище, а после получил высшее образование на юридическом факультете СПбГУ.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в нулевые годы, до руководства Керченской паромной переправой, Дедков возглавлял "Речной порт Морской Фасад". Компания является дочерней АО "Терра Нова", занимавшейся возведением намыва на Васильевском острове.

Предыдущий глава Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская покинула свой пост в январе 2025 года. Врио директора тогда назначили её заместителя Дмитрия Куклина.

"Агентство внешнего транспорта" было создано в 2010 году для развития Петербурга как международного транспортного и транзитного центра. Внешний транспорт включает в себя воздушный, морской, речной и железнодорожный транспорт, связывающий город с другими населенными пунктами страны и мира. Учреждение подведомственно городскому комитету по транспорту.

Фото: Агентство внешнего транспорта / "ВКонтакте"