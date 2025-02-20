В Москве оштрафовали YouTube за нарушение правил распространения информации

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал видеохостинг YouTube на 80 тысяч рублей за неисполнение обязанностей организатора распространения информации в интернете (ч.5 ст.13.31 КоАП РФ), об этом 20 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В понедельник, 17 февраля, суд в этом же районе уже привлекал к ответственности компанию Google, она владеет YouTube, назначив ей штраф в размере 3,8 млн рублей. Основанием стало размещение на платформе YouTube видео о российских военных, участвующих в СВО.

Проблемы у YouTube в России начались в июле 2024 года. Тогда пользователи начали жаловаться на медленную работу хостинга или ее полное отсутствие. При этом профильные ведомства официально не заявляли о блокировке сервиса. Сама компания Google на данный момент имеет штраф в России 1,81 дуодециллиона рублей, это сумма с 39 нулями.

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