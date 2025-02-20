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Новости 15:19

Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства

фото ЗакС политика Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства

Президент России Владимир Путин на совещании с судьями поручил продолжить работу по гуманизации уголовного законодательства и его применения, об этом 20 февраля пишет ТАСС.

По словам главы государства, за 2024 год российские суды рассмотрели дела в отношении почти 680 тысяч граждан, и в каждом пятом случае уголовное преследование было прекращено. Из числа осужденных лишь треть получили реальные сроки лишения свободы, а остальным были назначены альтернативные меры наказания.

Президент подчеркнул, что большую гуманность обеспечит введение отсрочки ограничения свободы для беременных женщин, родителей с детьми до 14 лет, если они являются единственными опекунами. 

В четверг, 20 февраля, президент Владимир Путин выступает на совещании российских судей. Во вторник и среду, 18 и 19 февраля, глава государства был в Петербурге, где обсудил развитие беспилотной авиации и почтил память бывшего мэра города Анатолия Собчака.

Фото: сайт Кремля


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