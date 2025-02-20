Суд продлил арест гражданину Камбоджи, просившему убежище

Колпинский районный суд Петербурга продлил арест гражданину Камбоджи Хенгу Сити до 13 июля 2025 года, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Хенг настаивает, что его дело носит политический характер, и подал ходатайство о предоставлении убежища.

На заседании защита пыталась убедить суд в необходимости залога в 3 млн рублей, но ходатайство отклонили. Адвокаты также добивались отвода прокурора и переводчиков, утверждая, что их доверитель знает английский лишь на бытовом уровне. Однако в процессе выяснилось, что Хенг свободно владеет языком, что подтверждают данные Интерпола.

Суд оставил его под стражей, признав необоснованными требования защиты.

По данным Лебедевой, находясь в Камбодже, Хенг через мессенджер шантажировал женщину, требуя перевести ему 2 миллиона долларов. Он угрожал, что в противном случае опубликует ее фото с клеветнической подписью в соцсетях. Девушка отказалась выполнять требования, после чего Хенг действительно разместил снимок в сети.

фото: ЗАКС.Ру