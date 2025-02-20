ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:56

Суд продлил арест гражданину Камбоджи, просившему убежище

фото ЗакС политика Суд продлил арест гражданину Камбоджи, просившему убежище

Колпинский районный суд Петербурга продлил арест гражданину Камбоджи Хенгу Сити до 13 июля 2025 года, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Хенг настаивает, что его дело носит политический характер, и подал ходатайство о предоставлении убежища.

На заседании защита пыталась убедить суд в необходимости залога в 3 млн рублей, но ходатайство отклонили. Адвокаты также добивались отвода прокурора и переводчиков, утверждая, что их доверитель знает английский лишь на бытовом уровне. Однако в процессе выяснилось, что Хенг свободно владеет языком, что подтверждают данные Интерпола.

Суд оставил его под стражей, признав необоснованными требования защиты.

По данным Лебедевой, находясь в Камбодже, Хенг через мессенджер шантажировал женщину, требуя перевести ему 2 миллиона долларов. Он угрожал, что в противном случае опубликует ее фото с клеветнической подписью в соцсетях. Девушка отказалась выполнять требования, после чего Хенг действительно разместил снимок в сети.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама