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Новости 12:19

Беглов встретился с заместителем премьер-министра Беларуси Каранкевичем

фото ЗакС политика Беглов встретился с заместителем премьер-министра Беларуси Каранкевичем

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с заместителем премьер-министром Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Беседа была посвящена вопросам научно-технического сотрудничества Северной столицы и Беларуси. Встреча состоялась 21 февраля в Смольном, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. 

В ходе рабочей встречи обсудили две новые лаборатории Центра компетенций "БЕЛАЗ" в Горном университете, который работает на площадке вуза с 2022 года, поставки пассажирского транспорта и спецтехники, производство лифтового оборудования, а также товарооборот. В частности, как уточняет пресс-служба Смольного, на 2025 год из республики в Петербург может поступить более 230 тысяч тонн продукции растительного и животного происхождения.

Также в Смольном напомнили, что в июле в столице Республики Беларусь пройдут "Дни Санкт-Петербурга в Минске". Мероприятие будет приурочено к 25-летию партнерских связей между городами. Запланированы деловые, культурные, образовательные и спортивные мероприятия. 

Напомним, в конце декабря 2023 года Беглов встречался с президентом республики Александром Лукашенко - глава города встречал его у трапа самолета, когда главы страны СНГ прибывали в Северную столицу для участия в неформальной встрече лидеров государств-участников СНГ.  

Константин Леньков / Фото: Смольный


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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