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Новости 13:15

Филимонов сообщил об отставке мэра Череповца

фото ЗакС политика Филимонов сообщил об отставке мэра Череповца

Губернатор Вологодской Георгий Филимонов во время прямого эфира 21 февраля сообщил об уходе в отставку мэра Череповца Вадима Германова, который занимал этот пост с 2019 года. Германов подал заявление по собственному желанию. Город переходит под прямое управление правительства региона. 

"Решение плановое, связанное с необходимостью централизации власти в регионе и повышения эффективности управления Вологодской областью во всех, без исключения, муниципалитетах нашего родного региона", - заявил Филимонов. 

Филимонов также поручил вице-губернатору по внутренней политике Евгению Тютюкову обеспечить "бесшовный" переход новой команды в Череповец. От новых управленцев будут ждать "новых результатов" в развитии города. Германову губернатор предложил перейти на работу в областное правительство. 

До назначение на пост мэра Череповца Германов занил руководящие должности в структурах компании "Северсталь", в частности, был генеральным директором "Северсталь Российская Сталь". До этого он более 25 лет проработал на Череповецком меткомбинате - ключевом активе компании. 

Константин Леньков / Фото: Страница Вадима Германова в VK


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