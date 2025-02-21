Филимонов сообщил об отставке мэра Череповца

Губернатор Вологодской Георгий Филимонов во время прямого эфира 21 февраля сообщил об уходе в отставку мэра Череповца Вадима Германова, который занимал этот пост с 2019 года. Германов подал заявление по собственному желанию. Город переходит под прямое управление правительства региона.

"Решение плановое, связанное с необходимостью централизации власти в регионе и повышения эффективности управления Вологодской областью во всех, без исключения, муниципалитетах нашего родного региона", - заявил Филимонов.

Филимонов также поручил вице-губернатору по внутренней политике Евгению Тютюкову обеспечить "бесшовный" переход новой команды в Череповец. От новых управленцев будут ждать "новых результатов" в развитии города. Германову губернатор предложил перейти на работу в областное правительство.

До назначение на пост мэра Череповца Германов занил руководящие должности в структурах компании "Северсталь", в частности, был генеральным директором "Северсталь Российская Сталь". До этого он более 25 лет проработал на Череповецком меткомбинате - ключевом активе компании.

Константин Леньков / Фото: Страница Вадима Германова в VK