"Преступление и наказание" подтолкнуло Четырбока стать юристом

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок рассказал, что неизгладимое впечатление на него произвели две книги, которые он прочитал еще в рамках школьной программы. Это романы Льва Толстого "Война и мир" и Федора Достоевского "Преступление и наказание". Отчасти из-за Достоевского Четырбок и решил посвятить себя юриспруденции, рассказал депутат в спец-эфире "Петербургского дневника" в рамках фестиваля "Книжный Маяк Петербурга. Музыка смыслов".

"Возможно, это я сейчас уже анализирую, прочтение именно этой последней книги обусловило выбор профессии в будущем, непосредственно связать свою жизнь с юриспруденции, защитой прав человека", - рассказал Четырбок.

Четырбок отметил, что сюжет книги "Преступление и наказание" нередко становится поводом для обсуждения во время семинарских занятий на юридических факультетах во время обучения студентов.

Сейчас, по словам депутата, времени на прочтение книг у него из-за работы остается совсем немного, по крайней мере, на художественную. Сейчас он занимается написанием кандидатской диссертации, поэтому литература вся — сугубо профессиональная.

Напомним, Денис Четырбок окончил юридический факультет СПбГУ. В аппарате Законодательного собрания он с 2009 года. В 2016 году впервые избирался депутатом. Член фракции "Единая Россия". Возглавляет бюджетно-финансовый комитет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру