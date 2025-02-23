Вице-губернатор Кропачев посетил великое освящение храма при СПбГУ

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий провел чин Великого освящения храма Святых апостолов Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий, сообщает 23 февраля пресс-служба епархии. На мероприятии присутствовал вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев и его отец, ректор СПбГу Николай Кропачев.

В церемонии вместе с митрополитом Варсонофием приняли участие другие священнослужители, включая наместника Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря, профессора Института теологии СПбГУ Мефодия. Среди молящихся был также ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова (РПУ) Александр Щипков.

Храму при СПбГУ подарили икону Николая Чудотворца и Евангелие, а Николай Кропачев был награжден медалью Святого апостола Петра первой степени. В ответ ректор СПбГУ подарил митрополиту икону Спаса Вседержителя. Директор Института истории СПбГУ Абдулла Давудов и директор Института теологии СПбГУ Дмитрий Шмонин также были удостоены серебряной медали Апостола Петра. Несколько других работников вуза, включая проректора по молодежной политике Александра Бабича, получили грамоты митрополита. Ректора РПУ отметили знаком Святой Татианы в номинации "Наставник молодежи".

Храм располагался в здании Двенадцати коллегий с середины XIX века до революции. В 1997 году на том же месте был зарегистрирован приход и в здании вновь начались богослужения. В 2023 году при поддержке Газпрома в храме началась реставрация, по окончании которой в сентябре 2024 года патриарх Кирилл совершил малое освящение храма, на котором присутствовал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В ноябре 2024 года в честь малого освящения храма патриархом была открыта памятная доска.

Фото: ЗАКС.Ру