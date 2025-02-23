Пассажиров севшего в Пулково самолета отправят на Кубу запасным бортом

Запасной борт вылетит из аэропорта Пулково на кубинский остров Кайо-Коко с пассажирами экстренно севшего самолета Nordwind сегодня вечером, сообщило 23 февраля РИА Новости со ссылкой на АТОР. Самолет рейса N4-551, следовавший из Шереметьево на Кайо-Коко, приземлился в Пулково ранее днем около 14:37. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Экипаж совершил посадку на запасном аэродроме Пулково из-за подозрения на техническую неисправность судна. Из самолета были высажены 434 пассажира, среди которых 25 детей. Их направили в здание аэропорта, на время ожидания запасного борта им предложат напитки и питание.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в аэропорт направились и. о. Петербургского транспортного прокурора Сергей Подхалюзин и заместитель прокурора Наталья Соколова для контроля соблюдения прав пассажиров. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку по факту экстренной посадки самолета.

Фото: ЗАКС.Ру