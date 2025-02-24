Бельский обратился к петербуржцам в годовщину СВО

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский напомнил о годовщине специальной военной операции, отметив вклад петербуржцев в нее, об этом 24 февраля он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Петербург с первых дней включился в поддержку российских военнослужащих. Спикер отметил, что сейчас в зоне СВО сражаются бойцы Ленинградского полка, которому присвоено звание "гвардейский" за проявленный героизм. Петербуржцы служат и в других подразделениях, а в тылу продолжается сбор гуманитарной помощи и адресная поддержка семей военных.

"Трудно сосчитать, сколько неприятелей за многовековую историю России посягали на наши земли. Пытались подмять под себя, нарушить целостность, поработить народ. Но неизменно враг терпел поражение" – подчеркнул спикер ЗакСа.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Целями СВО он назвал защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины.

Фото: ЗАКС.Ру