В Петербурге горело здание Обуховской больницы

На набережной реки Фонтанки в Петербурге произошло возгорание в здании Обуховской больницы, об этом 24 февраля пишет 78.ru со ссылкой на источники.

Уточняется, что пожар вспыхнул в клинике Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова рано утром в понедельник, 24 февраля. Из-за ЧП было временно ограничено движение по набережной, на месте работали экстренные службы. Позже пожар удалось оперативно ликвидировать. Как уточнил источник, площадь возгорания была небольшой, а исторические детали здания не пострадали.

Обуховская больница – один из старейших медицинских объектов Петербурга и объект культурного наследия регионального значения. При этом часть здания остаётся заброшенным. В здании бывшего женского корпуса на данный момент расположена клиника военно-морской терапии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

Ремонт здания фактически заморожен с 2017 года: подрядчик, с которым был заключён контракт, прекратил работы, и соглашение с ним расторгли. Новый подрядчик пока найден не был.

Фото: ЗАКС.Ру