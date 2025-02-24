Смольный потратит до 50 млн рублей на экспозицию для выставки "Госзаказ"

Организация экспозиции Петербурга на форуме-выставке "Госзаказ" обойдется городу в сумму до 50 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок. Конкурс объявил комитет по государственному заказу, заявки будут приниматься до 10 марта.

Целью закупки указаны формирование положительного имиджа Петербурга "как одного из крупнейших, динамично развивающихся экономических, научных, промышленных культурных и туристских центров РФ", обмен опытом и продвижение Северной столицы как туристского центра мирового уровня. Выставка состоится в "Экспофоруме" с 23 по 25 апреля, она станет уже 20-й по счету.

Организатору предстоит разработать дизайн-проект экспозиции и выполнить необходимые работы непосредственно на месте, организовать кейтеринговые услуги, обеспечить участников сувенирной продукцией и организовать проведение не менее чем шести мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Сама экспозиция должна разместиться на площади не менее 800 квадратных метров, территорию планируется разделить на несколько тематических зон — в частности, экспозиционно-презентационную, информационно-коммуникационную, открытую зону для деловых контактов и зону для переговоров и подписания.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру