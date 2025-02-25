Пушкинские муниципалы потратят 900 тысяч рублей на утренние зарядки для жителей

Местная администрация МО "Город Пушкин" заключила контракт на проведение в 2025 году утренних физических зарядок для местных жителей, сведения об этом появились 25 февраля на портале госзакупок. Стоимость услуг составила 901,5 тысячи рублей.

Контракт заключен с ИП "Мовшук Валерий Сергеевич". Ему предстоит обеспечить участие различных возрастных групп старше 18 лет, сами занятия будут проходить в период с 1 марта по 29 ноября. Местом проведения зарядок обозначены Буферный и Отдельный парки, а также зеленая зона около дома № 25 по Красносельскому шоссе. Сбор желающих будет проходить по утрам в субботу.

Исполнитель должен подобрать сертифицированных тренеров и обеспечить звуковое сопровождение. Проведение тренировок следует анонсировать в соцсетях не позднее чем за три дня. Кроме того, от исполнителя ждут, что он будет наполнять паблик в соцсети "полезной и мотивирующей информацией" на тему здорового образа жизни.

Предполагается, что исполнитель будет ежемесячно получать плату за фактически выполненную работу. Для этого он должен будет регулярно предоставлять документацию и отчеты о выполненной работе, включая фотографии с тренировок.

Начальная цена закупки составляла чуть более 1 млн рублей, по итогам конкурса ее цена уменьшилась на 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что это не первый контракт на проведение зарядок, заключенный МО "Город Пушкин". Годом ранее муниципалы заплатили за это 572,4 тысячи рублей, сами занятия должны были проводиться с 30 марта по 30 ноября.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру