В Госдуме рассказали, что делать с долларами старого образца

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как получить долларовые купюры нового образца, и что делать, если банки отказываются принимать банкноты старого образца, сообщил 25 февраля ТАСС.

По словам Чаплина, у банкнот американской валюты нет "срока годности", к оплате должны приниматься все купюры, выпущенные после 1914 года. Однако решение о приеме купюр старого образца при покупке и продаже валюты принимает сам банк.

"Обменные пункты, функционирующие при банках, обязаны принимать доллары США старого образца, если они не имеют значительных повреждений, таких, как разрывы, следы масла или склеивания. В случае отказа в обмене граждане имеют право потребовать письменное обоснование причины отказа", - подчеркнул депутат.

Чаплин также отметил, что финансовые учреждения в России имеют право самостоятельно устанавливать критерии оценки степени износа купюр иностранных валют.

Если же банк сам выдал клиенту "старые" купюры, клиент имеет право потребовать у руководства отделения заменить их на банкноты нового образца. В случае отказа банка имеет смысл обратиться с жалобой в Центробанк.

Как пишет ТАСС, в 2024 году россияне массово сообщали о проблемах в приеме долларовых купюр старого образца в российских и зарубежных банках и обменных пунктах. В связи с этим Ассоциация туроператоров России посоветовала по возможности приобретать доллары в банкнотах нового образца, либо отдавать предпочтение другой валюте, которая используется в стране назначения.

фото: ЗАКС.Ру