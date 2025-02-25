Мундеп из Коломяг объявил бойкот Первому каналу из-за вырезанной песни SHAMAN

Депутат муниципального образования "Коломяги" трех созывов Петр Киселев объявил бойкот Первому каналу. Его возмутило исчезновение песен Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и Анны Осиповой, выступающей под сценическим псевдонимом Юта, из трансляции концерта, приуроченного к празднованию Дня защитника Отечества, которую показали в эфире телеканала 23 февраля. Своей позицией муниципал поделился в Telegram-канале 25 февраля. Бойкот будет действовать до тех пор, пока генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не покинет должность, отметил мундеп.

"После вырезания песен "Русские" и "Небо Славян" из праздничного концерта, посвященного Дню Защитника Отечества, на первом (с маленькой буквы) канале, объявляю бойкот этому каналу до момента смены руководства канала и изменения вещательной политики", - говорится в сообщении (орфография автора сохранена).

Киселев добавил, что, по его мнению, вещание главного государственного канала должно состоять в основном из фильмов и программ патриотического характера и поддерживающих ценности коренных народов России. Кроме того, эфир должен мотивировать молодежь учиться, а не "бесконечно развлекаться и потреблять".

Ранее телеканал уже объяснил, почему в эфир не попали песни "Русские" и "Небо славян". Это было сделано исходя из требований хронометража - полная версия выступления доступна на сайте "Первого канала". Пресс-служба компании в разговоре с агентством ТАСС отметила, что на канале с уважением относятся к артистам.

Петр Киселев является депутатом МО "Коломяги" с 2014 года. Все три раза он избирался от "Единой России". Многие годы работает врачом-стоматологом.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру