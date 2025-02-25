В Петербурге впервые возбудили дело по статье о злоупотреблениях в гособоронзаказе

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против экс-заместителя руководителя департамента строительства ППК "ВСК" Сергея Горского по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч.1 ст.285.4 УК РФ) и получении двух взяток (ч.6 ст.290 УК РФ), об этом 25 февраля в своем Telegram-канале написала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева

Как отметила Лебедева, эта статья в Петербурге применяется впервые. По версии следствия, в 2021 году Горский получил взятку в виде стройматериалов и работ на сумму более 2,1 млн рублей для благоустройства участка в Московской области.

В обмен он содействовал компании-субподрядчику при исполнении контрактов. В 2022 году он потребовал еще одну взятку – 8,1 млн рублей, которые должны были быть переведены через счета различных юрлиц.

В 2022 году, находясь на строительной площадке клиники Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Горский предложил представителю еще одной компании передать ему взятку на сумму 8,1 млн рублей в обмен на содействие в решении вопросов, как законных, так и нет. Материалы дела уже переданы в суд.

Фото: ЗАКС.Ру