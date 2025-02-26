Работников научной организации задержали по делу о мошенничестве на 16 млн рублей

Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали заместителя руководителя и главного бухгалтера ФГУП "СКТБ "Технолог", а также генерального директора связанной с ним фирмы, сообщила "Мойка78" 26 февраля. Им вменяют мошенничество на 16 млн рублей.

По версии следствия, задержанные вместе с другими неустановленными сотрудниками организации при помощи специального юрлица завышали цены на приобретаемые товары с целью выведения 16 млн рублей. Сейчас подозреваемые ожидают избрания меры пресечения.

Днем ранее, 25 февраля, обыски также проходили у директора компании Дмитрия Руденко, сообщала "Фонтанка.ру". Силовики посетили сразу три объекта, принадлежащие Руденко: квартиру в Петербурге, коттедж в Ленобласти и дом в Краснодаре. Это не первое дело, связанное с ФГУП "СКТБ "Технолог".

В 2022 году на предприятии прошли обыски, по делу об особо крупном мошенничестве задержали замдиректора по финансам и коммерческого директора компании. 10 эпизодов в отношении указанных должностных лиц слушаются в суде до сих пор.

Также в 2024 году к 5,5 годам условно был приговорен замдиректора "Технолога" за фиктивное привлечение соисполнителей к контракту с Роскосмосом. Уже в этом году было заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следственных органов, хищения осуществлялись через ООО "Ультра Д", которое поставляло компании химическое сырье и махровые полотенца.

Отметим, что ФГУП "СКТБ "Технолог" находится в ведении Минобрнауки, а также в сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса. Организация функционирует более 30 лет и специализируется на производстве фармацевтических субстанций и продукции оборонно-промышленной направленности.

фото: ЗАКС.Ру