Вологодского вице-губернатора задержали по делу о взятке

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров были задержаны в столице 25 февраля по подозрению в вымогательстве взятки, сообщил 26 февраля "Коммерсантъ" со ссылкой на правоохранительные органы. Мера пресечения чиновникам должна быть вынесена судом сегодня, 26 февраля.

По данным "Коммерсанта", Алексеев и Бочаров якобы потребовали у руководства неназванной компании крупную сумму денег в обмен на использование лесных участков, участие в инвестиционных проектах и покровительство со стороны чиновников. По версии следствия, всего чиновники якобы могли требовать от руководства лесопромышленного предприятия выплатить им 100 млн рублей. Представители организации обратились в связи с этим в полицию. Затем потерпевшие якобы передали Бочарову первую часть суммы в 20 млн рублей под контролем правоохранительных органов. Во время передачи второй части в размере 30 млн рублей 25 февраля Бочаров и Алексеев были задержаны.

"Уверен, что правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации, выводы можно будет делать лишь после окончания следствия. Замечу, что некоторые СМИ, не разобравшись, начали увязывать случившееся с работой Алексеева на Вологодчине - это не так. К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой Представительства области в Москве", - прокомментировал задержание Алексеева губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Как сообщает "Коммерсантъ", Следователи ГСУ СК уже возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Задержанным грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо лишение свободы от 8 до 15 лет с запретом определенной деятельности на срок до 15 лет.

На своем посту в Вологодской области Алексеев работал всего год. До этого он в 2020-2024 годах занимал в Москве должности заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды и замруководителя Департамента капитального ремонта. С 2017-го по 2019 год он руководил департаментом Росприроднадзора по ЦФО.

Фото: ЗАКС.Ру