К Соловецкому камню возложили цветы в память о Борисе Немцове

Представители петербургского отделения партии "Яблоко" 27 февраля, в 10-ю годовщину убийства Бориса Немцова, почтили память политика. Депутаты Заксобрания Александр Шишлов, Ольга Штанникова и экс-депутат парламента Борис Вишневский* возложили цветы к Соловецкому камню на троицкой площади, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Возле Соловецкого камня дежурили сотрудники полиции, однако в происходящее не вмешивались.

Также сегодня в офисе партии на Шпалерной улице собираются открыть фотовыставку, посвященную Немцову. Члены "Яблока", лично знавшие политика, поделятся своими воспоминаниями о нем.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в ста метрах от стен Кремля. Исполнители заказного убиство поразили политика четырьмя выстрелами в спину. Пятеро причастных к преступлению осуждены на сроки от 11 до 20 лет. Самое строгое наказание получил киллер Заур Дадаев. Имена заказчиков убийства до сих пор не названы.

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру