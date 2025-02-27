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Новости 14:11

К Соловецкому камню возложили цветы в память о Борисе Немцове

фото ЗакС политика К Соловецкому камню возложили цветы в память о Борисе Немцове

Представители петербургского отделения партии "Яблоко" 27 февраля, в 10-ю годовщину убийства Бориса Немцова, почтили память политика. Депутаты Заксобрания Александр Шишлов, Ольга Штанникова и экс-депутат парламента Борис Вишневский* возложили цветы к Соловецкому камню на троицкой площади, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Возле Соловецкого камня дежурили сотрудники полиции, однако в происходящее не вмешивались. 

Также сегодня в офисе партии на Шпалерной улице собираются открыть фотовыставку, посвященную Немцову. Члены "Яблока", лично знавшие политика, поделятся своими воспоминаниями о нем. 

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в ста метрах от стен Кремля. Исполнители заказного убиство поразили политика четырьмя выстрелами в спину. Пятеро причастных к преступлению осуждены на сроки от 11 до 20 лет. Самое строгое наказание получил киллер Заур Дадаев. Имена заказчиков убийства до сих пор не названы. Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов 

Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис (внесен в реестр иностранных агентов) Лазаревич 
Шишлов Александр Владимирович 
Штанникова Ольга Олеговна 




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