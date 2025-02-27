СК возбудил дело о теракте из-за брошенной у правительства Самарской области гранаты

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о теракте из-за брошенного на крыльцо правительства Самарской области взрывного устройства утром 27 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в преступлении были задержаны двое местных жителей – отец и сын. По версии следствия, один из мужчин якобы бросил на лестницу правительства Самарской области взрывоопасный предмет около 5:30 утра, после чего скрылся на автомобиле, которым управлял другой подозреваемый. По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, предположительно, мужчина кинул гранату РГД. Глава области добавил, что в результате происшествия была повреждена тротуарная плитка, но обошлось без жертв и пострадавших.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о совершении террористического акта (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых устройств (п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) группой лиц по предварительному сговору. По факту происшествия ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

фото: ЗАКС.Ру