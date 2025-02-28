Умерла основательница гендерной фракции партии "Яблоко" Галина Михалёва

Основательница и председательница гендерной фракции партии "Яблоко" Галина Михалёва умерла в возрасте 68 лет после тяжёлой болезни, об этом 27 февраля сообщила пресс-служба партии.

Михалёва была доктором политических наук, профессором РГГУ и общественным деятелем. В "Яблоке" она возглавляла гендерную фракцию. В партии отметили, что подобная структура единственная среди российских партий. В "Яблоке" добавили, что её уважали как лидера движения за права женщин в стране.

"Она не боялась говорить правду, спорить, отстаивать свои убеждения, даже когда это шло вразрез с господствующими тенденциями", – говорится в заявлении партии.

Как отметили в "Яблоке", уход Михалёвой большая утрата для партии и ее близких, а ее вклад борьбу за демократию, права женщин и равенство в России особенно важен.

Фото: Telegram-канал партии "Яблоко"