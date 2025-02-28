Водителя бывшего топ-менеджера "Ленэнерго" задержали по делу о краже 65 млн рублей

Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в хищении 65 млн рублей у своего начальника, об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

По данным издания "Деловой Петербург", пострадавшим предположительно является бывший топ-менеджер "Ленэнерго", а задержанный — его личный водитель.

В полиции рассказали, что ночью в пятницу, 28 февраля, в полицию обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что накануне вечером с подземной парковки на набережной Смольного из его автомобиля исчезла сумка с крупной суммой наличных.

Правоохранители установили, что замки машины не были взломаны, а второй комплект ключей имелся только у личного водителя потерпевшего. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки, а украденные деньги изъяли.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и ЛО