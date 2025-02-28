Лазурный автобус наехал на остановку на Ленинском проспекте

ДТП с участием двух автобусов произошло на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта 28 февраля около 15:23, сообщает пресс-служба петербургской полиции. По предварительным данным, мог погибнуть один человек.

Как рассказали MR7 в комитете по транспорту, водитель лазурного автобуса № 147, не справившись с управлением, столкнулся с легковушками и автобусом № 13 и наехал на остановочной павильон. По сообщениям источника 78.ru, в результате аварии мог погибнуть один человек.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, на месте работают сотрудники ведомства. Прокуратура Московского района организовала проверку по факту ДТП. Ведомство собирается установить причины инцидента, а также дать оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок.

Вице-губернатор Петербурга по транспорту Кирилл Поляков взял ситуацию на личный контроль. Он пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь и выплачена компенсация. По информации "Фонтанка.ру", было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Обновление 16:55: в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти подтвердили смерть женщины-пешехода. Общее число пострадавших уточняется.

фото: скриншот из Telegram-канала прокуратуры Петербурга