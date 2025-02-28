В Пушкине оштрафовали женщину за сломанную в суде дверь

Мировой судья судебного участка № 178 Петербурга привлекла к административной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ) жительницу города, сообщили 28 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Женщина проломила дверь в зале суда.

Согласно публикации, вечером 17 декабря 2024 года женщина, находясь в Пушкинском районном суде, встретила отца своих детей на заседании суда. Петербурженку захлестнули эмоции, в результате чего она пнула дверь зала судебного заседания ногой, проломив ее. На двери осталось сквозное отверстие, а также с внешней стороны были сорваны молдинги. Общая сумма ущерба составила около 9,5 тысяч рублей.

Женщина свою вину признала и согласилась возместить ущерб. Она утверждает, что дверь была повреждена ею случайно. Суд также обязал ее выплатить штраф в размере 400 рублей. Максимальный штраф по этой статье составляет 500 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру