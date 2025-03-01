В пожаре в историческом здании в центре Петербурга погиб мужчина

Один мужчина погиб в результате пожара на Курляндской улице, сообщила 1 марта пресс-служба МЧС по Петербургу. Горело здание бывшего пивоваренного завода.

Сообщение о возгорании в 4-8-этажном здании № 49 по Курляндской улице поступило в ведомство вечером 28 февраля. По данным МЧС, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Локализовать пожар удалось к 01:20 1 марта, а ликвидирован он был лишь к 9 утра. В тушении были задействованы 19 единиц техники и 80 сотрудников МЧС. Из опасной зоны эвакуировали 21 человека.

Прокуратура Адмиралтейского района поставила на контроль установления всех обстоятельств пожара, сообщили в пресс-службе ведомства. Надзорный орган также контролирует результаты проверки, организованной правоохранительными органами.

Здание по улице Курляндской было построено в 1872–1874 годах под солодовню Калинкинского пивоваренного завода. Сейчас оно сдается в аренду, там расположены магазины, производственные предприятия, заведения общепита, театр и другие организации. Согласно информации на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

фото: скриншот из Telegram-канала МЧС России