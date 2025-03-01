Крупник помог спортсменке на инвалидной коляске дать старт матчу "Зенита"

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Павел Крупник проводил спортсменку на инвалидной коляске Дарью Соколову к центру поля для церемонии ввода мяча в игру во время матча "Зенита" и ЦСКА 1 марта.

Дарья Соколова - мастер спорта России по плаванию и триатлону, член сборной Петербурга, а также двукратная победительница первенства России по триатлону в эстафетах. Несколько месяцев назад с девушкой произошел несчастный случай, в результате которого она получила тяжелые травмы и лишилась обеих ног. Трагедия не остановила Соколову в ее воле к новым победам в спорте, и она уже вернулась к тренировкам.

Павел Крупник в начале матча 1 марта проводил девушку к центру поля "Газпром-арены", чтобы она могла сделать символический удар по мячу, давший старт игре. На депутате, как и на Дарье Соколовой, была надета толстовка с надписью "100 добрых дел". Это проект ФК "Зенит" к столетию клуба, который включает 100 запланированных социальных и благотворительных мероприятий.

"Даша, мы верим в ваши силы и надеемся, что вы преодолеете все трудности и продолжите получать удовольствие от любимого дела! Спасибо, что болеете за "Зенит"!" - поблагодарили спортсменку Соколову на сайте проекта "Зенита".