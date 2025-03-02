Бельский поздравил спортивного журналиста Геннадия Орлова с 80-летием

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил с 80-летием спортивного журналиста Геннадия Орлова, об этом 2 марта он написал в своем Telegram-канале.

Спикер отметил вклад Орлова в развитие спортивной журналистики и его глубокое понимание футбола.

"Я еще не родился, а он уже комментировал матчи", — написал Бельский, подчеркнув, что Орлов работает в профессии с 1974 года, освещая крупнейшие соревнования, в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Бельский напомнил, что именинник сам играл в футбол – выступал за юношескую сборную СССР, ленинградские "Динамо" и "Зенит". Депутат отметил, что Орлов понимает тактические нюансы и критикует по делу.

В завершение он пожелал журналисту здоровья, благополучия и энергии.

Фото: ЗАКС.Ру