МЧС предупредило петербуржцев о дожде и ветре 3 марта

В понедельник, 3 марта, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 3 марта в Петербурге ожидается дождь с мокрым снегом, а на дорогах образование гололедицы и сложная обстановка. Также в городе обещают ветер до 15 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

До этого об ухудшении погоды говорили в субботу, 1 марта. Тогда петербуржцев предупредили о тумане с видимостью 500 метров и менее.

Фото: ЗАКС.Ру