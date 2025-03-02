Проект "Гатчина — столица региона" запущен в Ленобласти

В Гатчинском городском округе в Ленинградской области начали реализацию проекта "Гатчина – столица Ленинградской области", об этом 2 марта пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

Проект рассчитан на 2025–2027 годы, его стоимость оценивается в 3,4 млрд рублей. Основные параметры инициативы представили на заседании окружного совета депутатов, где глава администрации Людмила Нещадим подвела итоги социально-экономического развития округа за прошлый год и озвучила планы на 2025-й.

Первый этап включает в себя обновление облика города: введение дизайн-кода, ремонт дорог и значимых социальных объектов, а также реставрацию культурного наследия.

Напомним, что Гатчина стала столицей Ленобласти весной 2023 года. Тогда губернатор региона Александр Дрозденко утвердил соответствующие изменения в Уставе Ленобласти. По оценкам главы области, траты на реальное превращение Гатчины в столицу будут около 35 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.РУ