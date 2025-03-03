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Новости 13:59

ККИ "выселил" скалодром на проспекте Науки

фото ЗакС политика ККИ "выселил" скалодром на проспекте Науки

Сотрудниками комитета по контролю за имуществом совместно с работниками СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества"   были освобождены 40 незаконно используемых объектов нежилого фонда в феврале, сообщила пресс-служба ведомства 3 марта. Среди них оказался скалодром.

Освобожденные объекты нелегально использовались под магазины, кафе, офисы, складские и жилые цели, их общая площадь составила более 1 тысячи квадратных метров. Самым крупным из них оказалось помещение площадью около 400 квадратных метров на проспекте Науки. Бывший арендатор разместил в нем скалодром.

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В конце января о закрытии объявил скалодром на проспекте Науки 10к1. Помещения на фото ККИ похожи на обстановку в этом спортивном клубе. В объявлении о скором закрытии владелец скалодрома пояснял, что комитет имущественных отношений города в одностороннем порядке расторг договор аренды с арендатором помещения, внутри которого находится скалодром, в начале января. Сам руководитель спортивного клуба снимал помещение в субаренду.

Владелец скалодрома арендовал объект 5 лет назад. Впоследствии выяснилось, что "владелец" помещения находился в процессе его выкупа у города. Осенью 2024 года КИО подал на него в суд, так как он не имел права сдавать его в субаренду, а также в связи с частичной невыплатой арендной платы. В итоге комитет принял решение расторгнуть договор.

фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом


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