Петербург и Вьентьян стали городами-побратимами

Губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Вьентьяна Атсапхангтхонг Сипхандон подписали соглашение о побратимстве, об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Документ закрепляет сотрудничество двух городов в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

По словам Беглова, основой взаимодействия остаётся стратегическое партнёрство России и Лаоса. Губернатор напомнил, что в прошлом году в Петербург приезжал президент Лаоса Тхонглун Сисулит, а в октябре он встречался с Владимиром Путиным на саммите БРИКС. В 2024 году его ожидают в России на празднование 80-летия Победы.

Также город принял четыре делегации республики, участвовал в заседании Россия-АСЕАН и содействовал открытию во Вьентьяне Центра открытого образования на русском языке. В 2025 году в столице Лаоса планируют открыть Информационный деловой центр Петербурга .

В честь 50-летия Лаосской Народно-Демократической Республики и 65-летия установления дипломатических отношений между странами петербургские мосты окрасятся в цвета флага Лаоса.

Фото: пресс-служба Смольного