Правительство отклонило инициативу вернуть штрафы за превышение средней скорости

Инициативы по штрафам за превышение средней скорости от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Вологодской области были отклонены правительством России, об этом 4 марта пишет "Коммерсантъ".

В ЯНАО предложили законопроект о региональном эксперименте по контролю средней скорости, но не уточнили, будут ли штрафовать нарушителей в ходе тестирования. Вологодская область предложила эксперимент на трассе до 200 км, где водителей будут предупреждать информационными щитами, а нарушителей штрафовать.

Проекты были отправлены в правительство, однако комиссия отклонила инициативу ЯНАО, отметив, что в ПДД нет определения средней скорости и что предложение не соответствует позиции Верховного суда. В случае с Вологодской областью решение пока не принято.

С 2021 года водителей не штрафуют за превышение средней скорости, благодаря решению Верховного суда, которое потребовало чёткого определения нарушаемого участка. В ответ на это правительство поручило разработать изменения в ПДД, однако предложенные Минтрансом поправки в 2023 году не были приняты.

Фото: ЗАКС.Ру