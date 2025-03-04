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Новости 14:53

Кикшеринговые сервисы в Петербурге начнут сезон по старым правилам

фото ЗакС политика Кикшеринговые сервисы в Петербурге начнут сезон по старым правилам

Операторы кикшеринга в Петербурге откроют новый сезон на условиях прошлого соглашения, об этом 4 марта пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по транспорту города.

В комитете по транспорту пояснили, что документ остается в силе и не требует повторного подписания. Новое соглашение будет подписано только при внесении изменений. Вопрос участия бизнеса в создании инфраструктуры для парковки электросамокатов также остается открытым. В комитете уточнили, что соответствующие инициативы пока находятся на стадии обсуждения, но окончательное решение еще не принято.

Кикшеринговые компании заявили о технической готовности к запуску сезона, однако начало работы будет зависеть от погодных условий. В компании Whoosh отметили, что переговоры о дополнениях к соглашению продолжаются, но документ не привязан к конкретным датам.

Запрет на парковку арендных электросамокатов в 2025 году сохранится в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Кроме того, продолжит действовать транзитная зона для средств индивидуальной мобильности.

Фото: ЗАКС.Ру


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