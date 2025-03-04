На развитие госслужащих в Петербурге выделят до 35,3 млн рублей

Профессиональное развитие госслужащих в 2025 году обойдется бюджету Петербурга в сумму до 35,3 млн рублей, следует из приложения к проекту городского закона о государственном заказе на соответствующие мероприятия. Документ опубликован 4 марта на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно приложению к законопроекту, больше всего средств израсходуют на профессиональное развитие сотрудников органов исполнительной власти Петербурга. На эти цели заложено до 31,6 млн рублей, из которых 3,9 млн предусмотрены на профессиональную переподготовку 29 служащих, 24,4 млн — на повышение квалификации 4 798 сотрудников, а оставшиеся 3,1 млн — на иные мероприятия по профессиональному развитию для 1 079 человек. Таким образом, в текущем году различные занятия должны будут пройти 5 906 чиновниками.

Повышение квалификации 60 сотрудников аппаратов мировых судей может обойтись казне в сумму, превышающую 1 млн рублей. Также чуть больше 1 млн рублей могут заплатить за мероприятия для сотрудников Законодательного собрания. При этом на повышение квалификации 51 сотрудника заложили 810 тысяч рублей, а оставшиеся 270 тысяч — на переподготовку трех человек.

В Горизбиркоме повысят квалификацию 43 служащих, на эти цели предусмотрели до 325 тысяч. Территориальные избиркомы потратят до 693 тысяч рублей, деньги пойдут на профессиональное развитие 74 сотрудников.

Контрольно-счетная палата в 2025 году сможет содействовать повышению квалификации 20 своих работников. На это уйдет до 459 тысяч рублей. Аппарат петербургского омбудсмена потратит на аналогичные цели до 131 тысячи рублей, аппарат уполномоченного по правам ребенка — 84 тысячи, а аппарат бизнес-омбудсмена — 63 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру