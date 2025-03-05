Муниципалам позволят помогать центрам раннего физического развития детей

Петербургские муниципалитеты получат полномочия по содействию центрам раннего физического развития детей, расположенным на территории округа. Соответствующий законопроект городской парламент принял в первом чтении 5 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Согласно законодательству, федеральные органы власти и органы местного самоуправления могут поддержать центры посредством строительства и ремонта объектов спорта, передачи на льготных условиях в пользование помещений и спортивных сооружений, а также предоставляя инвентарь. Похожее положение закрепят в городском законе.

Несмотря на формальное расширение полномочий, как пояснил один из авторов инициативы Всеволод Беликов, дополнительных средств на эти цели пока выделяться не будет. Он допустил, что расчет возникшей потребности может быть проведен позже.

Законопроект подготовили депутаты Юрий Авдеев, Всеволод Беликов, Валерий Гарнец, а также Денис Четырбок. Все они состоят во фракции "Единая Россия". Кроме наделения муниципалов полномочиями, законопроект предполагает включение термина "центры раннего физического развития детей" в закон "Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта". Это позволит городским властям также поддерживать такие организации.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру