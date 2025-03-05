Вице-губернатор Чечина: "Мы не будем бороться за равноправие - у нас оно есть"

Сегодня, 5 марта, в Законодательном собрании выступала с докладом вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина. После речи чиновницы спикер парламента от лица депутатского корпуса и муниципального сообщества поздравил Чечину с приближающимся 8 Марта и преподнес члену правительства букет цветов. Чечина, пользуясь случаем, также решила обратиться к женщинам с поздравлением.

- Спасибо, мои коллеги-женщины, я тоже с удовольствием вас поздравляю. Благодарю за вашу красоту, ум, обаяние, внимание, за любовь к городу, к его величеству жителю Санкт-Петербурга. Желаю всем дальнейших успехов. Мы не будем бороться за равноправие - у нас оно есть. Мы уважаем мужчин, мы прислушиваемся к их мнению и будем работать вместе, - обратилась к собравшимся Чечина.

Чечина в Смольном курирует социальный блок. В частности, в ее зону ответственности входит профильный комитет по соцполитике, комитет по молодежной политике и управление социального питания. Также она отвечает за деятельность комитета территориального развития, который занимается внутриполитическими вопросами и взаимодействием с муниципальной властью Петербурга.

Отметим, в составе правительства Петербурга лишь две женщины. Кроме Чечиной, должность вице-губернатора занимает Ирина Потехина, которая в администрации отвечает за комитет по образованию, архивный комитет и комитет по делам ЗАГС.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру